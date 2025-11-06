پخش زنده
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی متروی تهران از آمادگی واگذاری ۶ مجتمع ایستگاهی در نقاط مختلف پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید مهدی صباغ با اعلام اینکه ۶ مجتمع ایستگاهی در نقاط مختلف پایتخت آماده واگذاری است، گفت: در راستای تحقق اهداف توسعهای و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای شهری، ۶ مجتمع ایستگاهی شامل دروازه دولت، هلال احمر، خواجه عبدالله، پیروزی، سهروردی شمالی و سهروردی جنوبی آماده واگذاری هستند.
وی با بیان جزئیات این مجتمعهای ایستگاهی افزود: این مجتمعها در مجموع ۱۳ هزار و ۴۰۰ مترمربع مساحت اراضی و ۸۵ هزار مترمربع زیربنا دارند و ارزش تقریبی آنها ۵.۱ همت برآورد شده است.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو تهران با تأکید بر اینکه واگذاری این مجتمعها در چارچوب سیاستهای کلان مدیریت شهری و برای تأمین منابع مالی توسعه مترو انجام میشود، گفت: هدف از این اقدام، تسریع در روند توسعه ایستگاهها و خطوط مترو، ارتقای سطح خدمات شهری و ایجاد فرصتهای اقتصادی پایدار برای شهر تهران و شهروندان است.
صباغ در ادامه افزود: این طرحها میتوانند با جذب سرمایهگذاران توانمند، به مراکز پویا و چندمنظوره شهری تبدیل شوند که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای روزمره شهروندان، در رونق اقتصادی و کاهش سفرهای درونشهری غیرضروری نیز نقش مؤثری ایفا خواهند کرد.