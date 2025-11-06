به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در مراسم افتتاح مرحله یک تیرپارک اینچه برون گفت : تا یک سال آینده اینچه برون از طریق ریلی به بندرچابهار، اقیانوس هند و بخش هایی از آسیای جنوب شرقی متصل می شود.

رضا مسرور افزود : هسته تحول استان گلستان منطقه آزاد اینچه برون است و همه سرمایه گذاران اگر قصد تجارت با چین، قزاقستان، ترکمنستان و کشورهای آسیانه میانه را دارند با توجه به اینکه این منطقه در مسیر کریدور شمال جنوب و شرق غرب قرار دارد در منطقه آزاد اینچه برون سرمایه گذاری کنند زیرا در آینده بخش هایی از نیازهای داخلی از این مسیر تامین می شود.

وی افزود: باید در منطقه آزاد اینچه برون زون صنعتی تقویت شود تا آماده سرمایه گذاری شود و همچنین باید برای ارتباط با کشورهای همسایه تردد مسافری در گمرک مرزی اینچه برون فعال شود و علاوه بر آن ما به دنبال باز مهندسی مناطق آزاد هستیم زیرا این مناطق در شرایط تحریم بیشترین کمک را به کشور می کنند.

مسرور توجه به کارآفرینان و سرمایه گذاران را از اولویت های مهم منطقه آزاد اینچه برون برای توسعه بیان کرد.

استاندار گلستان نیز گفت: مسیر اینچه برون علاوه بر کاهش ۱۳ روزه زمان ورود کالا به کشور ارازنترین و امن ترین مسیر ورود کالا به کشور است.

علی اصغر طهماسبی

سرمایه گذاری در مناطق آزاد را زمینه ساز امنیت پایدار بیان کرد و گفت : افتتاح تیرپارک برای استراحت و امکانات رفاهی ۲۰۰ راننده که از این مسیر به آسیای میانه و چین تردد می کنند در کمتر از ۴ ماه انجام شد .

حسن ملک حسینی مدیرعامل منطقه آزاد اینچه برون از آغاز عملیات اجرایی ۳ طرح گردشگری ، تفربحی و اقامتی به مساحت ۱۳۰ هزار مترمربع با سرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیارد ریال و کانتینریار در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و اعتبار ۴ میلیون یورو و مرحله ۲ تخلیه و بارگیری در زمینی به مساحت ۵۴ هزار مترمربع خبرداد.

مرحله یک تیرپارک به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع در غالب اقامتگاه و رستوران، تعریض و بهسازی خیابان و آسفالت، ایجاد پارک و توسعه فضای سبز ۲۵۰ هکتار، ۱۴ چشمه سرویس بهداشتی، استقرار ۲۸ آلاچیق و جدول کشی در غالب طرح های ساماندهی محوطه منطقه آزاد اینچه برون افتتاح شد.

