اردوی انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان کشور با حضور ۲۴ ورزشکار از ۱۱ استان، به میزبانی الوند در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در این اردو که با هدف انتخاب ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در مسابقات بین‌المللی امارات برگزار شده، دو ورزشکار از استان قزوین نیز حضور دارند و در کنار سایر ملی‌پوشان به تمرینات فنی و تخصصی مشغول‌اند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در پایان این اردو ۱۲ نفر به‌عنوان ترکیب اصلی تیم ملی انتخاب و برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی اسکیت رولبال که اواخر آذرماه در کشور امارات برگزار خواهد شد، اعزام می‌شوند.

اردوی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان تا روز جمعه در سالن جانبازان شهر الوند ادامه خواهد داشت و با نظارت کادر فنی، مراحل نهایی ارزیابی و انتخاب بازیکنان در حال انجام است.