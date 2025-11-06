به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سید حسن حسینی افزود: اگر همچنان بارندگی نداشته باشیم، جیره‌بندی منطقه‌ای آب البته نه به طور کامل تا پیش از پایان فصل پاییز انجام می‌شود.

وی گفت:با توجه به کمبود منابع آبی مشهد،چاه‌های حفر شده برای تامین فوری آب این کلانشهر، یکی پس از دیگری در حال خشک و خارج شدن از چرخه آب‌رسانی به هستند.

فرماندار مشهد افزود : موضوع قطع شبانه آب در این کلانشهر نیز از جمله راهکار‌های احتمالی برای مقابله با کم آبی است.

حسینی به طرح‌های مختلف در حال اجرا برای تامین آب مشهد اشاره کرد و گفت: مساله اصلی تامین اعتبار طرح‌های آبی است به عنوان نمونه طرح انتقال آب سد طالقان به تهران با تامین اعتبار مناسب در کمترین زمان در هفته جاری به نتیجه رسید.

وی اظهار کرد: در حال حاضر اجرای طرح خط انتقال آب از کوه‌های هزار مسجد به مشهد در دست انجام است و تکمیل آن و دیگر طرح‌های فوری انتقال آب به ۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار فوری و ضروری نیاز دارد که با توجه به اینکه آب مشهد در آستانه جیره بندی قرار دارد تخصیص این مبلغ بسیار ضروری است.

حسینی گفت: طرح‌های دیگری نیز برای تامین آب مشهد در دوره‌های زمانی میان و بلندمدت در حال اجراست.

چهار میلیون نفر جمعیت شهرستان مشهد در سه بخش مرکزی، رضویه و احمدآباد و شهر‌های «مشهد، رضویه، ملک آباد و بینالود» و ۴۰۰ روستای کوچک و بزرگ آن سکونت دارند.