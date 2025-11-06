به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ راهکارهای گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی اقتصادی و تجاری در نشست اتاق بازرگانی گرگان با حضور مسئولان استان ، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی بررسی شد.

محمد خالدی مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در این نشست با اشاره به ظرفیت های زیاد استان گلستان به ویژه تولید بیش از هفتاد نوع محصولات کشاورزی تکمیل زنجیره های ارزش افزوده برای اتصال تولید کننده به بازار های صادراتی را ضروری دانست.

جمشید قائم مقام نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر تکمیل زیر ساخت زنجیره های تولید محصولات کشاورزی برای افزایش درآمد کشاورزان و جامعه گلستان تاکید کرد.



