به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از عملیات راهسازی محور ارومیه - مهاباد- میاندوآب گفت: دوهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث و بهره‌برداری از قطعه ۲ - ج طرح راهسازی محور ارومیه- مهاباد- میاندوآب پیش‌بینی شده است.

پیمان آرامون افزود: قطعه ۲ - ج، دارای هشت کیلومتر با عرض ۲۵ متر بوده و ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

آرامون اظهارکرد: عملیات خاکریزی، زیرسازی و اساس و زیراساس این طرح راهسازی اجرا شده و در مرحله آسفالت بوده و به زودی این بخش نیز اجرایی می‌شود.

وی گفت: ۷.۵ کیلومتر از طرح راهسازی محور ارومیه- مهاباد- میاندوآب قطعه ۲- ج در مرحله آسفالت قرار دارد و باقی محور نیز در دست اجراست.

آرامون افزود: این طرح به صورت چهارخطی طراحی شده و با هدف ارتقاء ایمنی، کاهش زمان سفر و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه درحال اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: این پروژه توسط شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور اجرا می‌شود و با توجه به اهمیت راهبردی این محور در اتصال مناطق جنوبی استان به مرکز و تسهیل ارتباطات بین‌شهری از اهمیت بالایی برخوردار است.