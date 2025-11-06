دروازه‌بان تیم ملی فوتسال ایران پس از تساوی برابر افغانستان گفت: انتقام گرفتن از برزیل و اسپانیا است، نه تیم افغانستان و بحث انتقام گرفتن مطرح نبود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باقر محمدی سنگربان تیم ملی فوتسال ایران پس از تساوی دو بر دو در بازی مقابل افغانستان در رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی گفت: حیف که توپ‌های بچه‌ها تبدیل به گل نشد، چون اگر این اتفاق می‌افتاد قطعا نتیجه دیگری رقم می‌خورد.

او درباره انتقام گرفتن از تیم افغانستان بعد از حاشیه‌هایی بازی جوانان ایران و افغانستان داشت، گفت: نه. بحث انتقام گرفتن نبود. فوسبال ایران در سطحی است که باید از برزیل و اسپانیا انتقام بگیرد نه تیم افغانستان.

وی افزود: از داوری برای ایران در این مسابقات بسیار گله‌مند هستم، داوران قضاوت‌های پنجاه پنجاه را به سود حریفان ما می‌گیرند، اما توپی که به گل دوم افغانستان ختم شد واقعا خطا بود.

سنگربان تیم ملی فوتسال ایران در پایان اشاره داشت: ما ایرانیم و رنکینگ پنج دنیا هستیم و در بازی‌های بعدی تلاش می‌کنیم تا مردم ایران را خوشحال کنیم، از تمامی مردم کشورم بخاطر این نتیجه عذرخواهی می‌کنم.