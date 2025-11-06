به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ششمین یادواره شهدای مخابرات و بی‌سیم‌چی شهرستان نوشهر با حضور جمعی از پاسداران، پیشکسوتان دفاع مقدس و خانواده‌های شهدا برگزار شد. در این مراسم بر ادامه پاسداشت و انتقال روایت‌های دست‌اول از نقش مخابرات در دفاع مقدس به نسل‌های آینده تاکید و از خانواده معظم شهدا تجلیل شد.

یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس در این مراسم با یادآوری نقش حیاتی نیرو‌های مخابرات در عملیات‌های دوران دفاع مقدس، سه ویژگی کلیدی را عامل پیروزی رزمندگان دانست: تبعیت محض از امام، دینداری و شجاعت.

سردار حسن‌باقری با اشاره به نمونه‌هایی از خدمات و فداکاری‌های مخابراتی در میدان‌های نبرد گفت: «کار طراحی و برقرار کردن ارتباطات قرارگاه‌ها و یگان‌ها که به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شد ستون فقرات عملیات‌های نظامی بود.» او با ذکر خاطره‌هایی از عملیات‌هایی مانند خیبر و کربلای ۵، تاکید کرد که حفظ سکوت ارتباطی و جلوگیری از لو رفتن خطوط ارتباطی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت عملیات‌ها داشت.

او افزود: خصوصیات اخلاقی رزمندگان مخابرات مانند تواضع، تبعیت، تلاش و شجاعت نه تنها در زمان دفاع مقدس بلکه به‌عنوان الگو برای نسل‌های امروز باقی مانده است.

سردار حسن‌باقری به نمونه‌هایی از مقاومت و ایمان شهدا و رزمندگان اشاره کرد و گفت که «نماز، قرائت قرآن و پایبندی به رهبری» جزو عوامل معنوی موفقیت بودند.

این فرمانده دوران دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر تجربیات مخابراتی دفاع مقدس بر جبهه‌های دیگر منطقه اشاره کرد و گفت: تجربه و کارآمدی مخابرات در لبنان و دیگر میدان‌ها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

او هشدار داد که امروز نیز اگر به نقش مخابرات و نظم ارتباطی بی‌توجهی شود، پیامد‌هایی مشابه شکست‌های گذشته ممکن است تکرار شود.