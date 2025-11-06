در گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر، ایستگاه سلامت و طرح عضوگیری دانشجویان در دانشگاه پیام‌نور بوکان دایر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت سالروز تأسیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر، ایستگاه سلامت و طرح عضوگیری دانشجویان در دانشگاه پیام‌نور مرکز بوکان توسط جمعیت هلال‌احمر شهرستان بوکان برگزار شد.

رییس جمعیت هلال احمر بوکان گفت:در این برنامه علاوه بر ارائه خدمات سلامت‌محور از جمله اندازه‌گیری فشار خون، ثبت‌نام جهت شرکت در دوره‌های کمک‌های اولیه و فعالیت‌های داوطلبی نیز انجام گرفت.

انور بیادار افزود:در این برنامه ضمن تشریح اهداف و عملکرد هلال احمر بصورت چهره به چهره برای دانشجویان از آنان برای عضویت و همکاری در هلال احمر دعوت شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بوکان در خصوص برپایی ایستگاه سلامت در این شهرستان اظهار داشت: این امر در راستای ارتقاء سطح آگاهی مردم و رسیدن به سطح مطلوب از سلامتی به عنوان مهم‌ترین اصل زندگی و با محوریت سلامت جسمی انجام شد.