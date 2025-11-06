بیش از ۶ کیلومتر آسفالت راه روستایی و آبرسانی به یک روستا در بخش سردار جنگل فومن با ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار ارتش، با حضور استاندار گیلان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ۲ طرح محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی شامل آسفالت راه روستا‌های آبرود به لات و کُنده سر به طول ۶ و نیم کیلومتر و طرح آبرسانی به روستای گسکره بخش سردار جنگل فومن با بهره مندی بیش از هزار خانوار که برای بهره برداری از آن‌ها، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبار محرومیت زدائی ارتش جمهوری اسلامی هزینه شده، با حضور هادی حق شناس استاندار گیلان به بهره برداری رسید.

هادی حق شناس استاندار گیلان در آئین افتتاح این طرح‌ها، ضمن تجلیل از خدمات ارزشمند ارتش، گفت: ارتش جمهوری اسلامی و بسیج سازندگی سپاه پاسداران، در کنار صیانت از امنیت پایدار، طرح‌های ارزشمندی را برای محرومیت زدائی در استان و کشور در دست اجرا دارند که برای توسعه و پیشرفت مناطق کم برخوردار تاثیر بسزایی دارند.

امیر سرتیپ دوم ولی رحمانی فرمانده قرارگاه محرومیت زدائی ارتش جمهوری اسلامی نیز در این مراسم، کمک به ایجاد امنیت پایدار، تحت فرماندهی فرمانده کل قوا را اصلی‌ترین ماموریت ارتش دانست و گفت: ارتش جمهوری اسلامی در کنار ماموریت اصلی خود که حفظ امنیت پایدار و ایستادگی در مقابل دشمن است، اجرا طرح‌های مختلف محرومیت زدائی در کشور را در دستور کار خود دارد.