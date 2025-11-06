پخش زنده
دردیدار معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با استاندار آذربایجانغربی وضعیت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و اجرای طرحهای اصلاح الگوی کشت بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ صفدر نیازی معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی عصر امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با قدردانی از همکاری وزارت جهاد کشاورزی در اجرای طرحهای مرتبط با احیای دریاچه ارومیه، گفت: همافزایی دستگاههای اجرایی و حمایت از کشاورزان در مسیر گذار به الگوهای نوین کشت ضروری است.
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به اهمیت نقش آذربایجانغربی در تأمین محصولات استراتژیک کشور، افزود: تداوم طرحهای توسعه سامانههای نوین آبیاری و اجرای پروژههای آب و خاک در راستای افزایش بهرهوری در دستورکار است.
در این دیدار که با هدف بررسی وضعیت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و اجرای طرحهای اصلاح الگوی کشت برگزار شد، دو طرف بر ضرورت حرکت بهسوی کشتهای کمآببر و استفاده بهینه از منابع آبی استان تأکید کردند.
همچنین طرفین تسریع روند اجرای پروژههای مشترک و برنامهریزی برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی بهویژه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را مورد تاکید قرار دادند.