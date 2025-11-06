پخش زنده
سازمان حج و زیارت مابهالتفاوت هزینه سفر حج تمتع سال ۱۴۰۴ را به حساب زائرانی که بهصورت کاملاً زمینی از عربستان به کشور بازگشتهاند، واریز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در پی حوادث روزهای پایانی موسم حج ۱۴۰۴ و حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به کشور که منجر به لغو تمامی پروازهای داخلی و خارجی شد، روند بازگشت زائران ایرانی از سرزمین وحی با چالشهایی روبهرو شد.
با تلاش شبانهروزی خادمان حجاج در سازمان حج و زیارت، و با همکاری مسئولان کشور میزبان و دولت عراق، تمامی زائران در قالب بستههای ترکیبی هوایی–زمینی از طریق فرودگاه عرعر و مسیر زمینی عراق، ضمن زیارت عتبات عالیات، به میهن اسلامی بازگشتند.
بازگشت کاروانها طبق برنامه زمانبندی انجام شد و علیرغم شرایط خاص و فضای جنگی منطقه، هیچ مانع جدی در انتقال زائران پیش نیامد؛ هرچند خستگی مسیر طولانی و برخی تأخیرها در تحویل جامهدانها اجتنابناپذیر بود.
در میان زائران، تعداد ۴۵۲۶ نفر از حجاج کشور با درخواست جمعی کاروان خود، بهصورت کاملاً زمینی از مکه مکرمه تا ایران بازگشتندکه بیش از ۴۰۰۰نفر از آنها زایران عزیز استان خوزستان بودهاند.
سازمان حج و زیارت بهمنظور رعایت عدالت و شفافیت مالی، مابهالتفاوت هزینه این گروه را که جمعاً بالغ بر ۹۶ میلیارد تومان است، به حساب آنان واریز کرده است.
۲۹ کاروان از خوزستان مشمول این واریزی شدند.
محمدامین یاقوت مدیرکل حج و زیارت خوزستان گفت : میزان پرداختی به هر یک از زائران بین ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. این اقدام در راستای تحقق سیاست شفافیت مالی و امانتداری نسبت به وجوه حجاج انجام گرفت.
وی افزود: با وجود دشواریهای ناشی از شرایط منطقه و محدودیتهای پروازی، خوشبختانه تمامی زائران با کمترین دغدغه و بدون آسیب به کشور بازگشتند. البته تصمیم بازگشت کاملاً زمینی برخی کاروانها با درخواست خود آنان انجام شد.