تیم زاگرس جنوبی جهرم در رقابتی پرهیجان در ادامه رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال ، مقابل استقلال تهران متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، در یکی از تماشایی‌ترین بازی‌های هفته نهم لیگ برتر بسکتبال ایران، تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم امروز در سالن شهید فرجام، میزبان تیم قدرتمند استقلال تهران بود؛ دیداری که تا آخرین لحظه نفس‌گیر و پرهیجان دنبال شد.

بازی در سه کواتر نخست با برتری زاگرس جنوبی جهرم دنبال شد و تیم میزبان تا پایان کواتر سوم با نتیجه ۷۱ بر ۵۷ از حریف خود پیش افتاده بود. اما در کواتر چهارم، استقلالی‌ها با تجربه و دقت بیشتر بازی را به تساوی کشاندند.

در حالی‌که تنها ۱۳ ثانیه به پایان دیدار باقی مانده بود، نتیجه بازی ۸۴ بر ۸۴ مساوی بود. تیم زاگرس جنوبی جهرم از پنالتی حساس به‌دست‌آمده نتوانست بهره ببرد و در بازگشت توپ، استقلالی‌ها با یک شوت دو امتیازی دقیق، بازی را ۸۶ بر ۸۴ به سود خود تمام کردند.

سالن فرجام مملو از تماشاگران خون‌گرم جهرمی بود که با شور، عشق و صدای بی‌امان خود تیم محبوبشان را تشویق می‌کردند.

حضور پرشور مردم در کنار مسئولان ارشد استان، جلوه‌ای درخشان از اتحاد و همدلی جنوب کشور را به نمایش گذاشت.