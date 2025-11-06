به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان، در حاشیه این مانور با اشاره به اهمیت شناسایی این پشه که ناقل بیماری‌هایی از جمله تب دِنگی است، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده تاکنون پشه آئدس وارد استان گلستان نشده اما با اجرای این مانور قصد داریم میزان آمادگی و عملکرد همکاران در زمینه شناسایی و کنترل احتمالی آن را ارزیابی کنیم.

دکتر سید مهدی صداقت افزود: در صورت مشاهده این پشه، اقدامات لازم از جمله عملیات سمپاشی، شناسایی کانون‌های احتمالی و آموزش مردم برای پیشگیری از گسترش بیماری به سرعت انجام خواهد شد.

وی با اشاره به انتخاب شهرستان بندرگز برای برگزاری این مانور گفت: به علت موقعیت جغرافیایی بندرگز در غرب استان، پیش‌بینی می‌شود در صورت ورود احتمالی پشه آئدس، از این ناحیه وارد استان شود به همین علت این منطقه به عنوان محل اجرای مانور انتخاب شد.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: تمامی همکاران از شهرهای مختلف استان در این مانور حضور دارند و از مدت‌ها پیش طرح و برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای آن انجام شده است.

