به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به گفته شهردار بوکان پس از انجام خاکبرداری در هفته‌های اخیر و ساخت پی و دیوار‌های زیرگذر شهدا، صبح امروز با رسیدن ۶ تیر پیش تنیده؛ عملیات ساخت سقف و پوشش آن نیز در دستور کار قرار گرفت.

امیر احمدی افزود:تا اتمام این زیرگذر ۲۱ تیر بتنی پیش ساخته (دال مسلح) نیاز است که در هفته جاری ده تیر آن جای گذاری و ۱۱ تیر نیز در فاز بعدی پروژه نصب خواهند شد.

وی افزود: تلاش این شهرداری بر این خواهد بود که در کمترین زمان ممکن این طرح را به پایان و به مرحله‌ی بهره برداری برسد.

احمدی اظهارداشت: این زیرگذر ۱۰۰ متر طول، ۷/۳۰ متر عرض و ۴/۳۰ متر ارتفاع دارد که با اعتباری ۱۵ میلیارد تومانی در حال ساخت است.

به گفته شهردار بوکان هدف از ساخت این زیرگذر که خیابان شهدا را به خیابان سید قطب متصل خواهد کرد؛ سهولت تردد خودرو‌های عبوری و روان سازی ترافیک و همچنین هدایت روان آب‌های سطحی این منطقه و جلوگیری از ورود روان آب‌های سطحی ناشی از بارش نزولات آسمانی و ایراد خسارات به همشهریان ارجمند است.