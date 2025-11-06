به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: احداث کنارگذر شمال‌غربی میاندوآب به طول ۱۱.۵ کیلومتر در دست اجراست و بالای ۸۲ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

پیمان آرامون، در بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از روند احداث کنارگذر شمال‌غربی میاندوآب گفت: برای اجرای این طرح دوهزار و ۹۷۱ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

آرامون اظهارکرد: درحال حاضر ۹ کیلومتر از مسیرکنارگذر شمال‌غربی میاندوآب آسفالت شده و روند احداث و توسعه محور با سرعت در دست انجام است.

آرامون، با اشاره به ابنیه‌های فنی این طرح اظهارکرد: در این محور پنج پل بزرگ و ۳۰ پل کوچک، دو زیرگذر و یک تقاطع غیرهمسطح احداث می‌شود تا روند احداث و توسعه طرح بدون وقفه اجرایی گردد.

وی افزود: عملیات اجرایی کنارگذر شمال‌غربی میاندوآب از تقاطع پلیس راه این شهرستان آغاز شده و به تقاطع محور سرچم ختم می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، با اشاره به اینکه طرح احداث کنارگذر شمال‌غربی میاندوآب از طرح‌هایی بوده که توسط شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل اجرا می‌شود، اضافه کرد: احداث این محور با توجه به قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی و در راستای اضافه نشدن ترافیک شهری شهرستان میاندوآب و خطرات ناشی از آن دارای اهمیت است.