دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته ملل متحد اعلام کرد: میزان تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی در افغانستان در حال افزایش است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد امروز با ارائه گزارشی اعلام کرد: هر چند در سال جاری میلادی، کشت خشخاش در افغانستان بیست درصد در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته اما تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی به ویژه «مت‌آمفتامین» (شیشه) رو به افزایش است.

براساس گزارش سازمان ملل، با کاهش تولید مواد مخدر سنتی به نظر می‌رسد مواد مخدر صنعتی به مدل جدید کسب و کار برای گروه‌های جرایم سازمان یافته تبدیل شده است.

سازمان ملل عوامل گسترش مواد مخدر صنعتی را تولید آسان، دشواری در شناسایی و مقاومت بیشتر در برابر تغییرات اقلیمی عنوان کرده است.

در این گزارش با اشاره به کاهش بیست درصدی کشت خشخاش در افغانستان آمده است: سطح زیر کشت خشخاش درسال جاری ده هزار و دویست هکتار و این میزان سال گذشته دوازده هزار و هشتصد هکتار بود. این درحالی است که قبل از اعلام ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان از سوی حکومت این کشور، سطح زیر کشت خشخاش دویست و سی و دو هزار هکتار بود.

سازمان ملل همچنین افزود: میزان تولید تریاک نیز در سال جاری میلادی سی ودو درصد کمتر از سال گذشته برآورد شده است. به گفته ملل متحد در حال حاضر تولید تریاک در افغانستان به حدود دویست و نود و شش تُن رسیده است.

سازمان ملل همچنین گفت: قیمت تریاک خشک در سال جاری میلادی بیست و هفت درصد کاهش یافته و به پانصد و هفتاد دلار در هر کیلوگرم رسیده است در حالی که این میزان در سال دوهزار وبیست و چهار حدود هفتصد و هشتاد دلار بود.

هنوز حکومت افغانستان درباره گزارش جدید سازمان ملل در خصوص مواد مخدر تولیدی در این کشور واکنش نشان نداده است.