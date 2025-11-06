برگزاری یادواره شهدای معلم و دانشآموز در عجبشیر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
یادواره شهدای معلم و دانشآموز شهرستان عجبشیر با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادههای معظم شهدا در حسینیه سپاه ناحیه و با سخنرانی سردار بابازاده فرمانده قرارگاه منطقهای عاشورا برگزار شد.
سردار بابازاده فرمانده قرارگاه منطقهای عاشورا در یادواره شهدای معلم و دانشآموز در عجبشیر با اشاره به نقش معلمان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: معلمان با تربیت نسلی آگاه و مومن رسالت خطیر شهدا را در جبهه علم و تربیت ادامه میدهند.
گفتنی است این یادواره با اجرای گروه سرود دانشآموزی، مداحی، پخش نماهنگ حماسی و تجلیل از خانوادههای معظم شهدا همراه بود.
این برنامه به همت سپاه ناحیه عجبشیر، آموزش و پرورش شهرستان و بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.