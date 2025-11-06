پخش زنده
رئیسجمهور با اشاره به اینکه تفرقه و اختلاف میان مسلمانان خواست دشمنان اسلام است، گفت: تنها با وحدت، ایمان و برادری میتوان در برابر توطئههای آمریکا و صهیونیسم جهانی ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسعود پزشکیان در ادامه برنامههای سفر دولت وفاق ملی به کردستان، در نشست با جمعی از علما و روحانیون این استان گفت: نخستین نگاه من در این جمع، نگاهی اعتقادی و برخاسته از ایمان است. پیش از هر سخن و تصمیمی، باید بر پایه باور و آموزههای الهی گام برداشت. خداوند میفرماید «ای کسانی که ایمان آوردهاید، تقوای الهی پیشه کنید و جز در حال تسلیم و بندگی از دنیا نروید، و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید».
رئیسجمهور با تأمل در این آیه اظهار داشت: اساس ایمان، در همدلی، با هم بودن و چنگ زدن به رشته الهی است؛ تفرقه، دوری از حقیقت و فاصله گرفتن از نورایمان است.
وی اخوت و برادری میان همه اهل ایمان را رسالت مشترک همه انبیای الهی عنوان کرد و اظهار داشت: همه پیامبران، از ابراهیم و اسماعیل تا موسی و عیسی، برای رساندن یک پیام آمدند؛ پیام ایمان به خدای یکتا و باور به حقیقتی واحد.
پزشکیان بیان کرد: ایمان واقعی در پیوند و وحدت است. اگر مسلمانان بر محور همین آیه شریفه و اعتصام به حبلالله متحد بودند، امروز رژیم صهیونیستی هرگز جرات نمیکرد مردم مظلوم غزه را بمباران کند. چگونه ممکن است امت مسلمان، که امت واحده است، در برابر ظلم خاموش بماند و در عین حال در درون خویش دچار تفرقه باشد؟
رئیس جمهور گفت: اسرائیل جمعیتی اندک دارد و اساساً از ابتدا با تجاوز شکل گرفت، اما با تفرقه در میان مسلمانان توانست فرصت تنفس یابد و برای جهان اسلام مشکلآفرینی کند. وقتی قرآن تصریح دارد «هر کس دینی غیر از اسلام برگزینَد، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد»، جای هیچ اختلافی باقی نمیماند. پس این نزاعها بر سر چیست؟ چرا مسلمان با مسلمان دشمنی دارد در حالیکه قرآن امت اسلامی را امت واحده میخواند و میفرماید: «امتِ شما، امتی یگانه است و من پروردگارِ شما هستم، پس مرا بپرستید.»
وی خاطرنشان کرد: خداوند پیامبران را مبشرین و منذرین فرستاد، و کتب آسمانی را نازل کرد تا در میان مردم حق را حکم کنند، اما پس از آمدن دلایل روشن، عدهای بنا به حسد گذاشتند و راه اختلاف را در پیش گرفتند. منشأ اختلافها علاوه بر جهل، زیادهخواهی و دنیاطلبی است.
پزشکیان تأکید کرد: بنای اعتقادی من بر این است که مسلمانان با هم برادرند. این تنها یک باور نیست، دستور صریح رسول خداست. پیامبر در مدینه فرمان داد مسلمانان با هم پیمان برادری ببندند، و در خطبه فتح مکه فرمود المسلمون اخوه و هم ید واحده علی من سواهم. پس چرا ما با هم نزاع داریم؟ چرا کشورهای اسلامی با هم درگیرند؟
رئیسجمهور افزود: این تفرقهها همان خواست اسرائیل، آمریکا و صهیونیسم جهانی است تا امت اسلام سرگرم اختلاف شود و آنان هر تجاوزی که خواستند، انجام دهند. اگر وحدت و انسجام میان ما حاکم شود، هیچ قدرتی جرئت نخواهد کرد چشم طمع به سرزمینهای اسلامی بدوزد. اختلافات داخلی، ریشه بسیاری از مصائب امت اسلام است و تنها با بازگشت بهایمان، برادری و اعتصام به ریسمان الهی است که میتوان از این چرخه بیرون آمد.
پزشکیان در ادامه با تلاوت آیه شریفه «خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم» گفت: در نگاه الهی هیچ قومی بر قوم دیگری برتری ندارد. انسانها از عهد آدم تا امروز در یک اصل مشترکاند و پیام رسول خدا روشن است که فرمود «لا فضل لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی و لا لأحمر علی أسود إلا بالتقوی». این یعنی همه برابر، همه برادر و برترین تنها کسی است که با تقوا و پرهیزکاری زندگی میکند.
وی تصریح کرد: اساس دین و اخلاق بر برادری است، اما متأسفانه این اصل را فراموش کردهایم و دشمنان نیز بر همین نقطه ضعف ما سوار شدهاند. فراموشی این حقیقت، امت اسلامی را از مسیر همدلی دور کرده و زمینه نفوذ بیگانگان را فراهم ساخته است. بازگشت به این اصل قرآنی یعنی بازسازی وحدت.
رئیسجمهور تأکید کرد: نخستین گام اصلاح امور، ایجاد انسجام و وحدت است. اگر دستها در دست هم قرار گیرد و دلها در کنار هم باشد، بر مشکلات غلبه خواهیم کرد. هیچ وعدهای برای حل دفعی مشکلات نمیدهم، زیرا چنین چیزی ممکن نیست؛ اما باور دارم که با وحدت، آرامآرام از سختیها عبور میکنیم.
پزشکیان با اشاره به هم افزایی و هماهنگی بسیار خوب شکل گرفته برای رفع خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: در جلسات با صنعتگران، تولیدکنندگان و بازرگانان، درباره راههای عبور از این وضعیت گفتوگو شده است. امروز نیاز به مدیریت دقیق داریم تا مشکلات یکییکی برطرف شوند.
رئیسجمهور افزود: تلاش دولت بر آن است که با وحدت، انسجام ملی و اتکای بر توان مردم و بخش خصوصی، فضایی مشارکتی شکل گیرد. هدف این است که در هر استان اختیارات لازم به مجموعههای محلی واگذار شود تا استانداران بتوانند با در چارچوبهای قانونی برای حل مشکلات استانها تلاش کنند. به این ترتیب، تصمیمها به جای تمرکز در مرکز، بر پایه واقعیتهای هر استان اتخاذ میشود و مردم مستقیماً در مسیر توسعه نقشآفرین خواهند شد.
وی افزود: با روندی که آغاز شده و با وحدت و انسجامی که در میان مردم و علما وجود دارد، تلاش خواهیم کرد با یاری روحانیت و همراهی ملت، مشکلات کشور را برطرف کنیم. نشستهای کارشناسی متعددی با مدیران، نمایندگان و صاحبنظران استان انجام شده و جمعبندیهایی صورت گرفته است. بخشی از تصمیمها باید در استان اتخاذ شود و دولت نیز در حد توان خود اختیارها را به سطح محلی واگذار خواهد کرد.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت صرفهجویی در انرژی به عنوان راهکاری برای غلبه بر مشکلات و تأکید بر اهمیت نقش علما و روحانیون در این زمینه اظهار داشت: اگر در خانهها، مساجد و ادارات کمی دما را کاهش دهیم و مصرف برق و گاز را اندازه نگه داریم، با تنها ده درصد صرفه جویی روزانه ظرفیت قابل توجهی سوخت قابل ذخیرهسازی خواهد بود که میتواند صرف ایجاد شغل، راهسازی و کارخانههای تولیدی شود. بنده در خانه خودم نیز اجازه روشن بودن چراغهای اضافی رانمی دهم، این رفتار نماد تغییر فرهنگی است که همگان باید بیاموزند.
پزشکیان با تأکید بر اینکه برنامه دولت توسعه نیروگاههای خورشیدی، کاهش مصرف گاز و جایگزینی تدریجی برق و انرژی تجدیدپذیر برای کل مصارف است تصریح کرد: برق هم پاکتر است، همایمنتر، هم کمهزینهتر. خورشید، سرمایهای الهی است که میتوان بدون آلایندگی از آن بهره برد. نفت و گاز نیز میتواند بهجای مصرف داخلی، فروخته و به سرمایهگذاری در زیرساختها تبدیل شود.
رئیس جمهور ضمن دعوت از علما و روحانیون برای ترویج صرفه جویی و پرهیز از اسراف در جامعه تصریح کرد: با یاری خداوند و همراهی مردم، دولت وفاق ملی تا جان در بدن دارد خدمتگزار ملت خواهد ماند و هدف تنها خدمت به مردم، پاسداری از خون شهدا و سربلندی ایران است.
رئیس جمهور کشورمان صبح امروز در دوازدهمین سفر استانی خود وارد استان کردستان شد.