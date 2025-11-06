پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان در امور شورای حل اختلاف و دادگاههای صلح گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۲ هزار پرونده در شورای حل اختلاف بررسی و در نهایت حدود سی و نه هزار پرونده منجر به صلح و سازش شده است.
عبدالحسین مرادی با بیان این که شورای حل اختلاف ظرفیتی برای رسیدن به صلح و سازش در پروندههای حقوقی، مدنی و جرائم قابل گذشت است، افزود: در استان اصفهان ۲۲۹ شعبه شورای حل اختلاف فعالیت دارند.
وی اضافه کرد: برای هموار کردن مسیر صلح و سازش در زندانهای استان هم یک شعبه حل اختلاف راه اندازی شده و از ابتدای امسال تاکنون ۶۶۰ زندانی آزاد شدهاند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: ۹۶ شعبه دادگاه صلح هم در کنار شورهای حل اختلاف فعالیت میکنند و ماموریت دارند صلح و سازش را در اولویت قرار دهند.