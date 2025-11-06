به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در این بازدید، سه مسئله اصلی پروژه‌ها شامل معبر و مسیر‌های دسترسی و نیاز به آسفالت، محوطه‌سازی مجتمع‌ها و تکمیل شبکه فاضلاب مطرح شد که استاندار برای هر سه موضوع دستورات لازم را صادر کرد.

استاندار قزوین در این بازدید گفت: از مجموعهزار و ۲۰ واحد، ۵۱۰ واحد در سفر رئیس‌جمهور آماده تحویل به متقاضیان شده و ۵۱۰ واحد دیگر نیز تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

محمد نوذری گفت: عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن در استان نمونه‌ای موفق از کار میدانی و برنامه‌ریزی دقیق است؛ به‌طوری‌که پیشرفت پروژه‌ها از ۳۲ درصد ابتدای دولت به بیش از ۷۲ درصد رسیده و در کنار واحد‌های قابل تحویل در سفر رئیس‌جمهور، سه هزار واحد دیگر نیز ویژه سفر وزیر راه و شهرسازی آماده‌سازی خواهد شد.

در ادامه استاندار از پروژه سالن ورزشی پونک بازدید کرد؛ سالنی دوطبقه با زیربنای ۵ هزار مترمربع که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و اکنون ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

این مجموعه به‌عنوان اولین سالن ورزشی دوطبقه استان، ظرفیت میزبانی از رشته‌هایی همچون کشتی، بوکس، ووشو، کونگ‌فو، تکواندو، کاراته و جودو را خواهد داشت.

استاندار در این بازدید بر اهمیت توسعه امکانات ورزشی تأکید کرد و گفت: حمایت از ورزش، بخش مهمی از سیاست‌های اجتماعی دولت چهاردهم است.

نوذری همچنین از روند ساخت سالن ورزشی ۵ هزار متری پونک قزوین بازدید کرد.

استاندار در جریان این بازدید، پس از بررسی بخش‌های مختلف پروژه و دریافت گزارش پیشرفت کار، دستور داد اعتبارات لازم برای ادامه عملیات ساخت در اسرع وقت تخصیص یابد تا پروژه بدون وقفه تا مرحله بهره‌برداری پیش برود.

وی با اشاره به ظرفیت مهم سالن که دارای پنج فضای ورزشی تخصصی برای رشته‌های رزمی و انفرادی است، بیان کرد: تکمیل این پروژه، یک مطالبه جدی ورزشکاران و ضرورت مهم استان است.

در ادامه برنامه‌های میدانی امروز، محمد نوذری از پروژه خانه جوان بازدید کرد.

پروژه‌ای فرهنگی–اجتماعی که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بزودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

این مجموعه در زمینی با زیربنای ۹۵۰ مترمربع و در دو طبقه ساخته شده و شامل ۱۸ اتاق، سالن جلسات و یک سالن آمفی‌تئاتر ۶۰ نفره است.