پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجانغربی از روند پیشرفت طرح ساماندهی و زیباسازی ساحل زرینهرود در محدوده شهر میاندوآب بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجانغربی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت حفظ محیطزیست و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای گردشگری منطقه، گفت: اجرای پروژه ساماندهی و زیباسازی ساحل زرینهرود میتواند ضمن افزایش جذب گردشگر، زمینهساز رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه باشد.
رضا رحمانی همچنین با تاکید بر تسریع در عملیات اجرایی و تکمیل فازهای باقیمانده پروژه، افزود: با تکمیل این پروژه در آینده نزدیک، ساحل زرینهرود به یکی از مقاصد اصلی گردشگری جنوب آذربایجانغربی تبدیل خواهد شد.
در این بازدید که جمعی از مدیران استانی و محلی نیز حضور داشتند، استاندار آذربایجانغربی از بخشهای مختلف پروژه شامل مسیر پیادهروی، فضای سبز، محلهای تفریحی و خدماتی و نیز زیرساختهای عمرانی در دست اجرا بازدید کرد.