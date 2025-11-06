رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی بر لزوم برخورد با قبح زدایی و هنجارشکنی هدفمند و ارشادو الگوسازی برای افراد ناآگاه و هدایت به مسیر درست تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در جلسه حفاظت از حقوق عامه با موضوع صیانت از حریم عفت عمومی و گسترش امنیت اخلاقی که با حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های متولی، و نهاد‌های فرهنگی برگزار شد با تسلیت ایام شهادت اولین شهیده راه امامت و ولایت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: هر بخش از سبک زندگی دخت نبی مکرم اسلام برای تمامی انسان‌ها آموزنده و الگو است و کشور ما غنی از این گونه الگو‌های دینی، تمدنی و فرهنگی است.

عتباتی افزود: یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب دین مبین اسلام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که تکلیف و مسئولیت اجتماعی هر شهروند در مواجه با آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری هاست که اگر در جامعه نهادینه و فرهنگ شود جامعه سالم و رو به تعالی را شاهد خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به لزوم برخورد متناسب با قبح شکنان پرداخت و گفت: قبح شکنان دو دسته هستند، دسته اول افرادی هستند که با هدف قبح زدایی و هنجار شکنی دست به ترویج بی عفتی می‌زنند که درست است که عده آنها کم است ولی باید برخورد قاطع و جدی و بازدارنده با آنها ادامه یابد.

مقام ارشد قضایی استان افزود: دسته دیگر افرادی هستند که از روی نا آگاهی دست به اقدامات ناهنجار می‌زنند که می‌بایست در مواجه به این افراد با ارشاد و الگو سازی، آموزش و فرهنگ سازی و صحبت با آنها مسیر درست را به آنها نشان داد.

رئیس شورای قضایی استان ادامه داد: در حوزه عفاف و حجاب در ادارات نیز باید خود مجموعه نسبت به پرسنل و مراجعین نظارت و مراقبت کند و با نهایت تکریم مراجعین، آنها ملزم به رعایت الزامات در قبال خدماتی که دریافت می‌کنند باشند.

عتباتی در پایان ضمن تاکید بر تقویت حضور میدانی بر استفاده از ظرفیت ائمه جمعه و جماعت و روحانیون در فرهنگ سازی تاکید کرد.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: پدیده بی حجابی، بی عفتی و بی اخلاقی یک پدیده شوم، خلاف قانون و حرام شرعی است و همه مجموعه‌ها وظیفه دارند در مقابل این پدیده خطرناک که بنیان خانواده‌ها و عفت جامعه را هدف قرار داده است هوشمندانه عمل کنند.

مجیدی ادامه داد: برخی از جرایم در حوزه بی حجابی، بی عفتی و بی اخلاقی جرایم سازمان یافته هست که در پشت پرده توسط دشمن و معاندین هدایت می‌شوند لذا باید بستر‌های این جرایم شناسایی و با آسیب شناسی، هر کدام از متولیان در حوزه کاری خود ورود‌های هدفمند برای پیشگیری داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین به کنترل فضای مجازی و اماکنی همچون کافه ها، کافی شاپ‌ها و کافه رستوران‌ها توسط پلیس امنیت اخلاقی و پلیس نظارت بر اماکن تاکید و به آنها دستور داد با افراد و گردانندگان این اماکن که اقدامات مجرمانه در حوزه عفاف و حجاب انجام می‌دهند برخورد جدی نمایند.