به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تربت‌حیدریه گفت: این طرح بزرگ مجتمع فولادی از سال ۱۳۸۵ مجوز ساخت را دریافت کرده بود که هم اکنون پس از ۱۴ سال تاخیر با پیگیری‌های مستمر نمایندگان مجلس و فرمانداران، دستگاه‌های اجرایی، فعالیت خود را از سر گرفت و هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی در مرحله اول در حال اجرا است.

مجتبی شجاعی امروز در بازدید از این طرح افزود: این مجتمع عظیم صنعتی به صورت سهامی خاص، با مساحت ۵۴۷ هکتار و با سرمایه‌گذاری ۱۵۵ میلیون یورو در مرحله نخست در محور تربت‌حیدریه به سمت مه ولات در حال ساخت است.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون عملیات خاک‌برداری، تسطیح، حصارکشی و بررسی تاسیسات در سایت طرح در جریان است و پیش‌بینی می‌شود این بخش طرح در سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری کامل برسد.

فرماندار تربت‌حیدریه اظهار کرد: این مجتمع شامل واحد‌های پیشرفته کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت سالانه ۲.۵ میلیون تن، گندله‌سازی با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن، آهن اسفنجی با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن و فولادسازی (شمش) با ظرفیت ۷۵۰ هزار تن در سال است.

شجاعی ادامه داد: از برجسته‌ترین مزایا و خدمات این طرح می‌توان به ایجاد ۲ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم، تولید شمش فولادی با کیفیت بالا، امکان صادرات محصولات به کشور‌های منطقه، بهره‌برداری از پساب شهری برای تامین آب مورد نیاز، کمک به ارتقای فناوری ملی و ساخت ۱۲ کیلومتر خط آهن اختصاصی برای جابه‌جایی روزانه ۲۰ هزار تن مواد اولیه و محصولات اشاره کرد.

وی گفت: مهم‌ترین چالش طرح تاخیر در صدور پروانه ساخت بود که با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد در فرمانداری، این مشکل برطرف و طرح احیا شد.

تربت‌حیدریه در فاصله ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد واقع شده است.