مراسم بزرگداشت زنده یاد نوشیروانی خیر بزرگ و نیک اندیش شمال کشور در بابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم بزرگداشت زنده یاد سیدحسین فلاح نوشیروانی خیر بزرگ و نیک اندیش شمال کشور در زادگاهش روستای نوشیروانکلای بابل برگزار شد و علاقمندان به این نیکوکار وارسته، سالروز تولدش را گرامی داشتند.
سیدحسین فلاح نوشیروانی با اقدامات برجستهاش در زمینههای آموزشی و حمایتی، الگویی برای خیران مازندران باقی ماند و پس از ۵۴ سال، مردم همچنان یاد او را زنده نگه میدارند.
۵۴ سال پیش مرحوم سید حسین فلاح نوشیروانی، مردی از دیار مازندران که قلبی مهربان و روحی بیهمتا در خدمت به مردم داشت، به دیار باقی شتافت.
فقدان این خیر نیکاندیش، دلهای بسیاری را از میان یتیمان، دانشگاهیان، دانشآموزان و مردم این خطه غرق در اندوه کرد. اکنون، پس از نیم قرن، مردم بابل همچنان به یاد و احترام اقدامات خیرخواهانه او بر سر مزارش گرد میآیند و یادش را گرامی میدارند.
در سالروز تولد این بزرگمرد؛ اساتید، دانشجویان، کارکنان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و اقشار مختلف مردم بر مزار این خیر شهیر حضور یافته و او را برای همیشه در خاطرهها جاودانه ساختند.
مرحوم نوشیروانی که تاجر آهن بود، با قلبی پر از سخاوت، چنان در دل مردم جای گرفت که تصویرش امروز در خانههای بسیاری از مردم نصب شده و او را به الگویی جاودانه برای خیران جوان مازندران تبدیل کرده است.
اقدامات خیرخواهانه مرحوم نوشیروانی، پایه و اساس حرکتی بزرگ در بابل شد؛ حرکتی که موجب شد این شهر در جنبههای مختلف آموزشی، درمانی و کمک به یتیمان، از پیشگامان کشور باشد. خیرین بابلی که راه و منش او را ادامه دادند، امروز نیز به این مسیر افتخار میکنند و تأثیر شگرف او بر جامعه همچنان پابرجاست.
این رادمرد وارسته، در آبانماه سال ۱۲۸۱ هجری شمسی در روستای نوشیروانکلا از توابع شهرستان بابل، دیده به جهان گشود. او در طول زندگیاش به نمادی از ایثار و مهربانی بدل گشت و در ۲۳ اسفند سال ۱۳۵۰ از این جهان رخت بربست. اما تأثیرات عمیق وی بر جامعه، یاد و خاطرهاش را برای همیشه در دلها زنده نگاه داشته است.
