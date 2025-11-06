پخش زنده
امروز: -
مسابقات مینیفوتبال کارگری بوکان با قهرمانی تیم مهاباد به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس هیات ورزشی کارگری بوکان گفت: رقابتهای مینیفوتبال کارگری این شهرستان شامگاه دیشب با قهرمانی تیم قندیل مهاباد به کار خود پایان داد.
کمال میرزا احمدی افزود: این مسابقات به مدت سه هفته و با حضور ۱۶ تیم کارگری و با همکاری هیأت فوتبال بوکان و هیأت ورزش کارگری در مجموعه ورزشی کارگران بوکان برگزار و با استقبال پرشور تماشاگران همراه بود.
وی افزود: در این مسابقات تیم قندیل مهاباد اول و تیم نقاشی اسماعیل بوکان دوم شد.
احمدی ادامه داد: کاپ اخلاق در این دوره از مسابقات نیز به تیم چمن مصنوعی پیام بوکان رسید.
در مراسم اختتامیه این دوره از رقابتها، که با حضور جمعی از مسئولین و پیشکسوتان فوتبال و داوری برگزار شد از تیمهای برتر و تیم اخلاق این دوره از مسابقات با اهدای جوایز و لوح تقدیر تجلیل شد.