وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دیدار با آیت‌الله مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در استان، بر مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها اجرای ایده‌ها به محصول و فرصت اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد.

دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حسین سیمایی صرّاف گفت: سیستان و بلوچستان استان دارای پارک علم و فناوری موفقی است که نشان‌دهنده تعهد دانشگاه به حل مسائل است، ایده‌ها در این پارک‌ها به محصول و تجارت تبدیل می‌شوند و علاوه‌بر ایجاد صرفه اقتصادی، زمینه امیدآفرینی برای جوانان نیز فراهم می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان نیز در این دیدار گفت: توسعه کمی و کیفی دانشگاه‌ها اگر با سرمایه‌گذاری درست همراه باشد، پیوند علم با نیاز‌های واقعی استان ثمربخش خواهد بود.

آیت الله مصطفی محامی افزود: دانشگاه‌ها در حل مسائل سیستان و بلوچستان نقش مستقیم دارند؛ اکنون نیز فضای استان برای تعامل دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی آماده است.

همچنین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دیدار با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان، گفت: دانشگاه‌ها در سیستان و بلوچستان محور همبستگی و وحدت اجتماعی هستند.

سیمایی‌صراف از اصلاح آئین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی وزارت علوم به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات این وزارتخانه یاد کرد و افزود: در این آیین‌نامه، ارتقای اعضای هیأت علمی تنها بر اساس تعداد مقالات و کتاب‌ها ارزیابی نمی‌شود و معیار اثرگذاری اجتماعی به عنوان شاخصی نوین در نظر گرفته شده است.