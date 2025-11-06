پخش زنده
۱۵۰ طرح مطالعات آبخیزداری تاکنون در آذربایجانغربی اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ معاون آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانغربی گفت: از ۳۰۰ طرح مطالعاتی در حوزه آبخیزداری در استان نزدیک به ۵۰ درصد اجرا و افتتاح شدهاند.
فردین پاشازاده، با تأکید بر اهمیت راهبردی اجرای طرحهای آبخیزداری در پایداری منابع طبیعی و حفظ خاک افزود: امروزه آبخیزداری نهتنها بهعنوان یک اقدام فنی بلکه بهعنوان راهکاری بنیادین در مدیریت جامع سرزمین شناخته میشود.
پاشازاده اظهارکرد: این طرحها نقش مؤثری درکاهش خسارات ناشی از سیلابهای فصلی، افزایش نفوذ آب به سفرههای زیرزمینی و بهبود پوشش گیاهی دارند که خوشبختانه با تلاش همکاران در سطح استان تاکنون بیش از ۳۰۰ طرح مطالعاتی در حوزه آبخیزداری انجام شده که از این تعداد، حدود ۵۰ درصد وارد مرحله اجرا و بهرهبرداری شدهاند.
وی افزود: احداث سازههای سنگی- ملاتی، گابیونی و خاکی در نقاط مستعد استان موجب کنترل روانآبها، کاهش فرسایش خاک و تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی شده است.
پاشازاده گفت: هدف اصلی ارتقای تابآوری سرزمین در برابر خشکسالی و سیلاب، افزایش بهرهوری از منابع آبی و حفظ تعادل اکولوژیکی حوزههای آبخیزداری است که امیدواریم با تداوم حمایتهای دولت و همکاری جوامع محلی، بتوانیم پوشش حفاظتی مطلوبی برای اراضی شیبدار و مناطق بحرانی استان ایجاد کنیم.