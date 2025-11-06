به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسئول روابط عمومی آتش نشانی بوکان گفت: کارشناسان آتش نشانی از ماه‌های گذشته بصورت مستمر در مدارس و مراکز مختلف آموزشی سطح شهر حاضر شدند.

ظاهر فیضه افزود: این کارشناسان ضمن دیدار و پاسخگویی به سوالات دانش آموزان، به ارائه توصیه‌ها و آموزش نکات ایمنی به معلمان، دانش آموزان و والدین آنان پرداختند.

به گفته وی این آموزش و حضور کارشناسان با هدف گسترش فرهنگ ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار اجرا شد.

وی تاکید کرد: این دوره با مشارکت آموزش و پرورش و سازمان خدمات ایمنی شهرداری این شهرستان و با هدف بالابردن ضریب ایمنی و امنیتی در سطح مدارس این شهرستان برگزار شد.