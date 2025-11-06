روایتی از زندگی زوج نابینا و کم بینای قمی که رنج را به گنج تبدیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در خیابان دروازه ری قم در یک مرکز خدمات اینترنتی آقای محمدساعدی به همراه همسرش مشغول کار هستند. جایی که کم‌بینایی و نابینایی به مانع تبدیل نمی‌شود، بلکه به انگیزه‌ای برای دیدنِ عمیق‌تر بدل می‌شود.

این زوج جوان نابینا و کم بینای قمی به رغم محدودیتی که در زندگی عادی خوددارند، باهم تشکیل خانواده داده‌اند و برعکس انتظار عمومی معتقدند همه‌چیز زندگی‌شان بر وفق مرادشان است.

همسر آقای ساعدی با وجود اینکه نابینای مطلق است با همراهی همسرش که کم بیناست به تازگی در کارشناسی ارشد رشته حقوق نیزپذیرفته شده است.