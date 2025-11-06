پخش زنده
در سی و هشتمین آیین تجلیل از فعالان بخش کشاورزی زنجان، ۴۴ تولیدکننده برتر ملی و استانی مورد تقدیر قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، در سی و هشتمین آیین تجلیل از برگزیدگان برتر ملی و استانی بخش کشاورزی زنجان که روز پنجشنبه ۱۵ آبانماه در محل نمایشگاههای دائمی استان برگزار شد، گزارشی از وضعیت بخش کشاورزی استان ارائه داد.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری چهاردهمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشینآلات، نهادهها، تجهیزات آبیاری و گلخانهای گفت: این نمایشگاه با حضور شرکتهای برتر کشور برگزار شده تا کشاورزان و باغداران استان بتوانند از نزدیک با فناوریهای نوین در صنعت کشاورزی آشنا شوند. هدف اصلی این رویداد، افزایش بهرهوری، مدیریت منابع آبی، کاهش هزینههای تولید و توسعه دانش فنی در بین بهرهبرداران است.
کرامتی با بیان اینکه استان زنجان در تولید محصولاتی از جمله زیتون، گوشت بوقلمون، لوبیا، عدس، نخود، توتفرنگی گلخانهای، ماهی قزلآلا، سیب، گوجهفرنگی، فندق، زردآلو و سیبزمینی جزو استانهای برتر کشور است، افزود: میزان تولیدات بخش کشاورزی استان به ۳/۱ میلیون تن در سال میرسد.
دراین آیین با حضور استاندار زنجان و جمعی از مسئولان استانی، از ۴۴ تولیدکننده و فعال برتر ملی و استانی در بخش کشاورزی زنجان تجلیل شد.
همزمان چهاردهمین نمایشگاه تخصصی ادوات، ماشینآلات و فناوریهای نوین کشاورزی نیز با هدف ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای تولید در حال برگزاری میباشد.