به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال زنان ایران امروز (پنج‌شنبه ۱۵ آبان) در چارچوب مرحله مقدماتی بازی‌های همبستگی اسلامی در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی به مصاف ترکیه رفت.

شاگردان لی دو هی در این دیدار سه بر صفر و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۳ مغلوب حریف شدند.

ملی پوشان والیبال زنان ایران قبل از شروع این دیدار با حمل تصویر زنده‌یاد صابر کاظمی و مچ‌بند مشکی یاد و خاطراه این بازیکن سابق تیم ملی را گرامی داشتند.

مسابقات والیبال زنان بازی‌های همبستگی اسلامی با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه مقدماتی پیگیری می‌شود و تیم ایران در نخستین مسابقه خود مغلوب جمهوری آذربایجان شد.

تیم ملی والیبال زنان ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه روز سه شنبه ۲۰ آبان در سومین مسابقه خود به مصاف افغانستان می‌رود.

آیتک سلامت، زهرا صالحی، شقایق حسن خانی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا مغانی، الهه پور صالح، سپینود دست برجن، معصومه قدمی، کیمیا کیانی و غزاله بستان بازیکنان تیم ملی والیبال زنان ایران در بازی‌های همبستگی اسلامی هستند.

مژگان حسن زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، مهسا آراسته (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و ستنا آصفی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زنان در مسابقات والیبال ریاض هستند.

تیم ملی والیبال مردان ایران نیز امروز در دومین دیدار خود در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی به مصاف قطر می‌رود.