طرح آبرسانی به ۷۱ روستای مازندران، امروز با حضور نیکوکار بزرگ آبرسانی کشور در روستای وارمی میاندورود به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ طرح آبرسانی به ۷۱ روستای مازندران با بهره مندی ۸۵ هزار نفر، امروز با حضور پدر آبرسانی کشور، استانداران فعلی و سابق مازندران، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، مدیرعامل آب و فاضلاب استان، مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی به صورت نمادین در روستای وارمی میاندورود به بهره برداری رسید.

در این مراسم حاج اکبر ابراهیمی پدر آبرسانی کشور گفت: خدا را شاکرم در راهی گام گذاشته‌ام که می‌توانم آب را که مهریه حضرت زهرا (س) است، به مردم برسانم

وی با تاکید بر اینکه جان و مال از آن خداست و به دست ما امانت است افزود: روزی اخروی در قیامت ماندگار می‌شود.

مدیرعامل بنیاد خیریه حاج اکبرابراهیمی خاطرنشان کرد: عزت و ذلت بر اساس رفتار و کردار آدمی است بنابراین از خداوند بخواهیم به دست دهندگی ما برکت دهد.

استاندار مازندران نیز در سخنانی ضمن قدردانی از پدر آبرسانی کشور و پیگیری‌های مدیرعامل آبفا استان در رفع محرومیت در روستا‌ها گفت: طرح‌های خوبی در این استان درحال اجراست و مردم مازندران شایسته برخورداری از بهترین‌ها هستند.

دکتر یونسی به دلیل وجود ناترازی انرژی از مردم مازندران عذرخواهی کرد.

خانم دکتر زمانی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت ایام فاطمیه (س) از حضور حاج اکبر ابراهیمی در استان مازندران و حمایت‌های استاندار از مدیران پرتلاش و جهادی قدردانی کرد.

برارزاده مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران نیز در سخنانی با بیان اینکه در این استان نیز دغدغه آب وجود دارد گفت: به برکت حضور خیرین، حمایت‌های استاندار و نمایندگان مردم در مجلس، پیگیری‌های مسئولان استانی و شهرستانی شاهد اجرای طرح‌های آبرسانی در دورترین نقاط استان هستیم.

بهزاد برارزاده تصریح کرد: از تمامی ظرفیت‌های کشوری و استانی برای دریافت اعتبار جهت اجرای طرح‌های آبرسانی بهره بردیم.

وی با بیان اینکه امروز شاهد افتتاح طرح‌های آبرسانی به ۷۱ روستای مازندران هستیم خاطرنشان کرد: در این طرح‌ها ۶۰ هزار متر لوله گذاری در روستا‌های استان با صرف ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار با بهره مندی ۸۵ هزار نفر با مشارکت بنیاد خیریه حاج اکبر ابراهیمی و آبفا مازندران انجام شد.

مدیر عامل آبفا مازندران ادامه داد: طی تفاهم نامه‌ای با این بنیاد خیریه، مقرر شد آبرسانی به ۵۰۷ روستای استان مازندران در قالب ۹۷۵ کیلومتر لوله گذاری با ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار صورت گیرد که گام بزرگی در امر آبرسانی به مناطق محروم خواهد بود‌

برارزاده از همراهی و بردباری مردم مازندران در صرفه جویی انرژی و آب قدردانی کرد.

حمزه پور گزارش می دهد: