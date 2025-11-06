نماینده رئیس‌جمهور با بیان اینکه بندر امام خمینی (ره) از محور‌های اصلی تحقق اقتصاد دریاپایه است، گفت: عملکرد بندرامام در تامین کالا‌های اساسی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رضایت‌بخش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در جریان بازدید نماینده رئیس‌جمهور از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی، استمرار تأمین کالا‌های اساسی و تقویت حضور بخش خصوصی در پروژه‌های بندری تاکید شد.

علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور کشور، امروز پنج‌شنبه ۱۵ آبان در این بازدید، بندر امام خمینی (ره) را از محور‌های اصلی تحقق اقتصاد دریاپایه دانست و گفت: بندر، نقطه اتصال حمل‌ونقل دریایی و زمینی است و از این رو نقشی حیاتی در توسعه دریامحور کشور دارد؛ به‌ویژه در فعال‌سازی کریدور‌های ترانزیتی شمال‌ـ‌جنوب که یکی از راهبرد‌های اصلی دولت محسوب می‌شود.

وی افزود: در هفت‌ماهه سال جاری، با وجود فشار‌های خارجی و محدودیت‌های بین‌المللی، دولت توانسته تامین و توزیع کالا‌های اساسی از جمله گندم، شکر و نهاده‌های دامی را بهتر از دوره مشابه سال گذشته انجام دهد؛ گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی و آمار گمرک بندر امام حکایت از این عملکرد مطلوب دارد.

نماینده رئیس‌جمهور هدف دوم خود از این بازدید را ارزیابی ظرفیت‌های زیرساختی و طرح‌های توسعه‌ای بندر امام خمینی (ره) عنوان کرد و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های جدید از جمله احداث سیلو‌های غلات و تجهیزات تخلیه و بارگیری، قابل تقدیر است.

حدود پنج‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در پروژه پایانه مکانیزه غلات شماره ۲ این بندر انجام شده و بخش عمده تجهیزات آماده بهره‌برداری است.

این اقدامات، نمونه‌ای موفق از همکاری دولت و بخش خصوصی در ارتقای زیرساخت‌های بندری کشور است.

وی با اشاره به توان عملیاتی بندر امام افزود: این بندر بیش از ۷۰ درصد کالا‌های اساسی کشور را دریافت و به سراسر ایران ارسال می‌کند. در آینده نزدیک اسکله پایانه غلات پذیرای کشتی‌های بزرگ با ظرفیت ۷۰ تا ۸۰ هزار تن خواهد بود و زیرساخت‌های ریلی نیز در مرحله نهایی تجهیز قرار دارد که جهشی بزرگ در توان لجستیکی استان و کشور خواهد بود.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به جایگاه خوزستان در اقتصاد ملی و ضرورت توسعه پایدار گفت: خوزستان با دارا بودن بنادر راهبردی و صنایع پتروشیمی، از ارکان اصلی تولید و صادرات کشور است. توسعه پایدار یعنی رشد اقتصادی همراه با حفظ محیط‌زیست و هویت ملی؛ ما از اجرای ضوابط قانونی سازمان محیط‌زیست و میراث فرهنگی حمایت می‌کنیم، چراکه پیشرفت واقعی زمانی معنا دارد که به طبیعت و فرهنگ این سرزمین آسیب نرساند.

در ادامه بازدید، محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان نیز ضمن قدردانی از حضور نماینده رئیس‌جمهور، اظهار کرد: بندر امام خمینی (ره) به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر فله‌بر ایران، نقشی محوری در تامین اقلام معیشتی دارد و در هفت‌ماهه گذشته شاهد رشد ورود کالا‌های اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم.

وی افزود: با مدیریت منسجم در استان، ضمن افزایش ورود کالا‌های اساسی، از خروج غیرقانونی آنها جلوگیری شده است.

همچنین، برنامه‌ریزی برای احداث بندر خشک در دستور کار قرار دارد تا روند تخلیه و انتقال کالا به سطح کشور با سرعت و سهولت بیشتری انجام گیرد.