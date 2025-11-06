پخش زنده
در نمایشگاه بزرگ کتاب بوکان ۵ هزار عنوان و ۶۰ هزار جلد کتاب در معرض دیدو خرید کتاب دوستان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسئول برگزاری این نمایشگاه گفت: کتابهای عرضه شده در نمایشگاه بزرگ کتاب بوکان در ۵ هزار عنوان و ۶۰ هزار جلد در زمینههای علمی ادبی اجتماعی روانشناسی رمان و کودکان میباشد.
حامد قدرتی افزود: آنچه نمایشگاه کتاب را فراتر از یک بازار فرهنگی میبرد، فرصتی برای توسعه فردی و اجتماعی و دعوت نسلها به گفتوگو است.
وی افزود: کتابهای نمایشگاه ضیافت واژها با تخفیف ۲۰ تا ۵۰ درصد به دوستداران کتاب عرضه میشود.
مسئول برگزاری نمایشگاه اظهارداشت: در نمایشگاه کتاب در هر غرفه، صدای نویسندهای شنیده میشود که شاید سالها در سکوت نوشته تا امروز، واژههایش به دست من و تو برسد.
وی تاکید کرد: این نمایشگاه به مدت بیست روز در فرهنگسرای شهید سلیمانی صبح و عصر پذیرای بازدیدکنندگان است.