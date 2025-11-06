پخش زنده
در نشست مشترک رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اعضای فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع پاکستان در اسلامآباد دو طرف راههای گسترش همکاریهای اقتصادی، افزایش مبادلات مرزی، کاهش تعرفههای تجاری و رفع موانع بانکی میان دو کشور را بررسی کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در این نشست که در حاشیه سفر هیئت پارلمانی کشورمان به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شد، طرفین بر استفاده از ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی، انرژی، فناورانه و معدنی ایران و پاکستان برای توسعه تجارت دوجانبه تاکید کردند.
محمدباقر قالیباف در این نشست با قدردانی از ملت و دولت پاکستان بهویژه نیروهای مسلح این کشور در حمایت از ایران طی جنگ ۱۲ روزه تاکید کرد: ملت ایران هرگز این پشتیبانی را که از روحیه عدالتخواهی و حقطلبی مردم پاکستان سرچشمه میگیرد، فراموش نخواهد کرد.
وی با اشاره به سیاست ثابت جمهوری اسلامی ایران در تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه گفت: دولتها و مجالس مختلف ایران همواره بر گسترش همکاریهای اقتصادی و صنعتی با کشورهای مسلمان تأکید داشتهاند و پاکستان جایگاهی ویژه در این سیاست دارد.
قالیباف افزود: ایران آماده توسعه همکاری در حوزههای مختلف بویژه کشاورزی، دامداری، انرژی، پتروشیمی و فناوری با پاکستان است و ظرفیتهای موجود میتواند مبنای واردات متقابل و ایجاد زنجیرههای تولید مشترک باشد.
وی رفع موانع بانکی، بازنگری در سیاستهای مالی و کاهش تعرفهها را لازمه افزایش حجم تجارت میان دو کشور دانست و تأکید کرد: تقویت زیرساختهای مالی و بانکی میتواند مسیر تجارت رسمی و سالم را میان ایران و پاکستان هموارتر کند.
قالیباف، توسعه تجارت تهاتری و استفاده از پول ملی دو کشور را از راهکارهای مؤثر برای تسهیل مبادلات دانست و گفت: ایجاد ساز و کارهای بانکی مستقل از نظام مالی غرب (پول ملی) و بهرهگیری از ظرفیت بازارچههای مرزی میتواند تجارت رسمی و سالم را میان ایران و پاکستان گسترش دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مناطق مرزی در رشد تجارت افزود: شخصا برنامه دارد بازدیدهایی از مناطق مرزی مشترک انجام دهد تا زمینههای توسعه بازارچههای مرزی و افزایش تبادلات کالایی با پاکستان بررسی و اجرایی شود.
در ادامه «عاطف اکرام شیخ» رئیس فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع پاکستان (FPCCI) در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور هیئت پارلمانی ایران گفت: دیدار با جامعه تجاری پاکستان نشاندهنده پیوندهای عمیق و تاریخی میان دو کشور است که بر پایه ایمان، فرهنگ و آرزوهای مشترک برای پیشرفت شکل گرفتهاند.
وی تأکید کرد: پاکستان و ایران تنها همسایه نیستند، بلکه شریکانی با روابط دیرینهاند و اکنون زمان آن رسیده است که این روابط دوستانه به همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک تبدیل شود.
به گفته این مقام بخش خصوصی پاکستان ظرفیت همکاری میان دو کشور در بخشهای انرژی، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی، داروسازی، معادن و گردشگری بسیار بالاست و تجارت مرزی و تهاتر کالا میتواند به رونق مناطق مرزی دو کشور کمک کند.
عاطف اکرام شیخ با اشاره به نبود ساز و کارهای بانکی رسمی گفت: این مسئله مانع تحقق ظرفیت واقعی تجارت دوجانبه است و فدراسیون اتاقهای بازرگانی آماده همکاری با دولتها و بخش خصوصی دو کشور برای رفع این محدودیتهاست.
وی ابراز امیدواری کرد: این دیدار، نقطه آغازی برای تبدیل روابط دیرینه ایران و پاکستان به همکاریهای اقتصادی پایدار و ثمربخش باشد.