به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛رئیس هیأت بدمینتون استان زنجان با اعلام این خبر گفت: مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان کشور عصر پنج‌شنبه ۱۵ آبان‌ماه با رقابت بین تیم‌های بدمینتون محلات و بدمینتون درخشان زنجان در سالن آکادمی بدمینتون استان زنجان آغاز می‌شود.

باقری افزود: تیم بدمینتون بانوان درخشان زنجان با ترکیب فاطمه مقدم، آیسان شوریده، ثنا حسنلو، شفق کاظم‌پور، فاطمه فتائی و ماهدیس غلامی در این رقابت‌ها حضور دارد و هدایت این تیم بر عهده ملیکا مکملی است.

وی در ادامه با اشاره به همزمانی مسابقات لیگ برتر آقایان گفت: تیم بدمینتون آقایان درخشان زنجان نیز برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشور به تهران اعزام شد.

اعضای این تیم شامل علی قاسمی، محسن معصومی، امیرحسین عجملو، احسان مرادی، محمد حسنی و ماهان مرادی هستند که با سرپرستی سیاوش افشاری و مربیگری مهرداد حبیبی در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند.

رئیس هیأت بدمینتون استان زنجان اظهار امیدواری کرد: با تلاش و برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تیم‌های بانوان و آقایان درخشان زنجان بتوانند با ارائه بازی‌های درخشان، جایگاه شایسته‌ای در جدول رقابت‌های لیگ برتر کشور کسب کرده و به قهرمانی این دوره دست یابند.