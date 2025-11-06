دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به برگزاری رویداد‌های متعدد در حوزه مد و لباس در سراسر ایران و شناسایی استعدادها، این اتفاق را شاخصی از رشد یک زیست‌بوم ملی توصیف کرد.

محسن گرجی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: امروز شاهد رویداد‌های مختلفی در حوزه مد و لباس کشور با نگاه‌های گوناگون در سراسر کشور هستیم؛ از رویداد‌های متمرکز بر لباس اقوام ایرانی گرفته تا گردهمایی تخصصی در استان‌های مختلف که نشان‌دهنده آن است یک زیست‌بوم پویا و در حال رشد در حوزه مد و لباس کشور در حال شکل‌گیری است.

وی با تاکید بر اهمیت این رویدادها، افزود: در این رویدادها، استعداد‌های جدید شناسایی می‌شوند، شبکه‌سازی میان فعالان این حوزه تقویت شده و نظر ذی‌نفعان و دستگاه‌های مرتبط به ظرفیت‌های موجود متمرکز می‌شود. این فرآیند به رشد و تقویت زیست‌بوم کمک می‌کند.



دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: داشتن یک زیست‌بوم بالغ و پایدار، خروجی‌های ارزشمندی برای کشور به همراه خواهد داشت. از جنبه اقتصادی می‌تواند به اقتصاد خانواده کمک کند و از جنبه فرهنگی و زیبایی‌شناختی می‌تواند به نیاز طبیعی و بدیهی انسان برای تنوع‌طلبی در پوشش در چارچوب فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی پاسخ دهد.



این مقام مسئول افزود: وظیفه ما به عنوان یک کارگروه فرادستگاهی با حضور اعضای حقوقی ازجمله وزارت صمت، آموزش و پرورش، صدا و سیما و سایر سازمان‌های مرتبط، حمایت از مجموعه‌ها و بخش‌های خصوصی فعال در این عرصه است تا مسیر بلوغ این صنعت مهم فرهنگی و اقتصادی هر چه سریع‌تر طی شود.