به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، صندلی لرزان مدیریت هیئت بوکس قم پس از استعفای محسن عباس‌زاده آخرین رئیس هیئت، همچنان بلاتکلیف است و در طول دو سال گذشته اختلافات بین فدراسیون و مدیران کل سابق ورزش و جوانان استان قم سبب شده است که بیش از ۵ نفر با حکم سرپرستی اداره موقت این هیئت را برعهده بگیرند و در برگزاری مجمع انتخاباتی ناتوان بمانند.

در طول این مدت البته ورزش بوکس استان عملکرد مطلوبی داشته و در تابستان امسال مهدی اکبری در رده نوجوانان صاحب نشان برنز آسیا شد و علی چهرقانی هم نخستین مدال طلایی آسیایی بوکس قم را ضرب کرد.

در حال حاضر مهدی رستگار سرپرستی هیئت بوکس را برعهده دارد و یکی از وظایف محوله به وی، برگزاری مجمع انتخاباتی است.