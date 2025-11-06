مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام از واگذاری ۷۰۷ واحد نهضت ملی مسکن در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: روند ساخت‌وساز در طرح نهضت ملی مسکن استان با شتاب در حال انجام است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «جعفر رفیعی» مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در نشست شورای مسکن استان اظهار داشت: در ادامه روند خانه‌دار شدن گروه‌های مردمی، ۲۷۵ واحد مسکونی در استان آماده تحویل بوده و ۷۰۷ واحد دیگر نیز تا دهه فجر به مرحله بهره‌برداری می‌رسند.

وی تحقق این اهداف را منوط به تکمیل آورده مالی متقاضیان و تسریع در روند واگذاری انشعاب‌های آب، برق و گاز توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان دانست.

رفیعی همچنین با اشاره به وضعیت زمین‌های ویلایی در شهرستان‌های مهران و دهلران هشدار داد: صاحبان زمین‌های واگذارشده اگر ظرف یک ماه آینده برای ساخت‌وساز اقدام نکنند، قرارداد آنان فسخ و زمین‌ها به افراد دیگر واگذار خواهد شد.

در ادامه این نشست، استاندار ایلام با تأکید بر لزوم حمایت از اقشار مختلف جامعه در طرح نهضت ملی مسکن، از بانک‌ها خواست از سخت‌گیری‌های غیرضروری در پرداخت تسهیلات خودداری کرده و در این زمینه تسریع کنند.