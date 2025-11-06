پخش زنده
معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان گفت: با امداد رسانی به موقع ۳۰ نفر از ساکنین یکی از مجتمعهای مسکونی شهر که دچار دود گرفتگی شده بودند توسط آتش نشانهای شهرداری زنجان نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کامران محمدی افزود: یکی از شهروندان در تماس با مرکز EOC سازمان آتشنشانی مبنی از حریق و دود گرفتگی طبقات بلوک ۳ شرقی مجتمع مسکونی الماس خبر داد.
وی اضافه کرد: بلافاصله پنج اکیپ عملیاتی از ایستگاههای دو و هفت به محل حادثه اعزام شدند و در کمتر از ۳۰ دقیقه حریق اطفا و عملیات خروج ساکنین انجام شد.
محمدی افزود: خوشبختانه این حریق هیچگونه خسارت جانی در پی نداشت و با تلاش تیمهای اعزامی، حریق با کمترین میزان خسارت اطفاء و از گسترش حریق به سایر واحدها جلوگیری به عمل آمد.
وی گفت: در این عملیات ۳۰ نفر از ساکنین گرفتار در دود گرفتگی و حریق توسط تیمهای عملیاتی به سلامت خارج شدند و هفت نفر از این تعداد که دچار دود گرفتگی و مصدومیت شده بودند به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان با تاکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان افزود: شهروندان باید در فصول سرد سال موضوعات مربوط به حریق و گازگرفتگی و مسمومیت را جدی گرفته و در صورت وقوع مورد را هرچه سریعتر با مراکز امدادی در جریان بگذارند.