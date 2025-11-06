پخش زنده
مکرمه قنبری اهل روستای دریکنده بابل، هنرمند نقاشی که در سالهای پیری به دنبال هنر رفت و جاودانه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در دل روستای دریکنده بابل در مازندران، خانهای بود که دیوارهایش قبل از هر قاب نمایشگاهی، میزبان رنگ شدند. خانهای که هر صبح با صدای گاوها، بوی هیزم و آوای پرندگان بیدار میشد، اما در سینه دیوارهایش، رویایی جهانی نفس میکشید رویای زنی ۶۰ ساله به نام مکرمه قنبری.
مکرمه، زنی روستایی کشاورز و دامدار، و مادری با دستهای ترکخورده از کار. اما همین دستها، روزی قلممو به دست گرفتند نه در کلاسهای نقاشی، نه کنار استادان بزرگ، بلکه کنار حوض آب و زیر سایه درختان حیاط خودش.
سرنوشت، با رفتن گاوی که دوستش داشت، او را به دنیای تصویر پرتاب کرد. از همان روز، دیوارهای خانه بدل شد به دفتر خاطراتی مصور.
نقاشیهایش ساده بودند و صمیمی و از دل یک زندگی روستایی، جهانی تازه خلق کرد و آثارش در اروپا و آمریکا به گالریها راه یافت.
خانه رنگین او به موزهای زنده بدل شد و میزبان دوستداران هنر
و مکرمه، اما دیر شروع کرد ولی جاودانه شد.
مرحوم مکرمه قنبری در آبان ۱۳۸۴ آسمانی شد و به ابدیت پیوست.
زینب نجاتی و گزارشی از این هنرمند خلاق: