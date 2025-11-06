با هدف ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات شبانه و حفظ جان رانندگان و سرنشینان، طرح کنترل و برخورد با نقص در سامانه روشنایی خودرو‌ها در جاده‌های استان قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در اجرای این طرح، مأموران پلیس راه با خودرو‌هایی که دارای نقص در چراغ‌های جلو، عقب، راهنما و چراغ‌های هشداردهنده هستند برخورد قانونی خواهند کرد.

نقص در سیستم روشنایی خودرو نه‌تنها میدان دید راننده را کاهش می‌دهد، بلکه موجب اختلال در تشخیص مسیر توسط سایر رانندگان و افزایش احتمال بروز حادثه می‌شود.

بر اساس اعلام پلیس راه، رانندگی با چراغ‌های غیراستاندارد مانند نور بالا در شرایط نامناسب، چراغ‌های زنون یا هد‌لایت، و تغییر رنگ چراغ‌ها به آبی یا سایر رنگ‌های غیرمجاز، تخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد بود.

استفاده از این چراغ‌ها می‌تواند باعث اختلال در بینایی لحظه‌ای رانندگان مقابل و انحراف ناگهانی آنها شود.