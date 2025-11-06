هفته دهم لیگ برتر فوتبال؛ توقف خانگی ملوان مقابل شمس آذر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دیدار از هفته دهم فصل جاری لیگ برتر از ساعت ۱۶:۳۰ امروز پنج شنبه بین تیم‌های ملوان بندرانزلی و شمس آذر قزوین در ورزشگاه سیروس قایقران برگزار شد که با تساوی بدون گل دو تیم همراه بود.

شمس آذر که به دلیل حضور در منطقه خطر پایین جدول، نیاز مبرم به سه امتیاز بازی داشت بازی تهاجمی را در انزلی آغاز کرد. سبزپوشان شمس آذر سعی داشتند با گردش توپ در میانه میدان، مهاجمان خود را صاحب توپ کنند تا به گل برسند. آنها دو بار هم توانستند روی دروازه فرزاد طیبی‌پور خطر ایجاد کنند، اما هیچ یک تبدیل به گل نشد.

ملوان هم که پنج بازی قبلی خود را نباخته بود برای برد سه امتیازی دست به کار شد و از اواسط نیمه اول با ارسال پاس‌های بلند پشت دفاع میانی شمس آذر خلق موقعیت کردند، اما صادقی و رمضانی نتوانستند قدر بدانند تا بازی در نیمه اول بدون گل به پایان برسد.

بازی جسورانه دو تیم در نیمه دوم نیز ادامه داشت و آنها سعی داشتند با استفاده از بازی مستقیم موقعیت گل ایجاد کنند.

رفتار غیر حرفه‌ای محمدجواد آزاده در جدال با داور مسابقه باعث شد تا این بازیکن در دقیقه ۶۰ کارت زرد دوم را دریافت کرده و از زمین مسابقه اخراج شود.

پس از ۱۰ نفره شدن شمس آذر، مازیار زارع دست به تعویض برای ملوان زد تا بتواند سه امتیاز خانگی را کسب کند، اما دفاع پر تعداد شمس آذر و سرعت بالای میهمان قزوینی در ضدحمله باعث شد تا آنها کار سختی برای گلزنی پیدا کنند.

با این حال برخورد توپ در دقیقه ۶+۹۰ با دست مدافع شمس آذر از سوی VAR پنالتی تشخیص داده شد تا بازبینی صحنه توسط شبیر بهروزی داور وسط مسابقه، آن را تأیید کند. با این حال مهدی عبدی نتوانست آن را تبدیل به گل کند تا بازی بدون گل به پایان برسد.

ملوان با این تساوی ۱۴ امتیازی شد و به رده چهارم صعود کرد؛ شمس آذر نیز ۹ امتیازی است.