آمادگی کامل صدا و سیمای خراسان جنوبی برای آغاز رویداد ملی ایرانجان
استاندار خراسان جنوبی ضمن بررسی آخرین مراحل اجرایی و عملیاتی این رویداد در حوزه فنی و محتوایی از پیشرفت اقدامات رسانهای و برنامهریزیهای انجامشده در این زمینه ابراز رضایت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، هاشمی در ادامه بازدید از روند اجرایی پروژه ایران جان، در نشست شورای معاونین صدا و سیمای خراسان جنوبی با دریافت گزارش تفصیلی از معاونین و دست اندر کاران این رویداد، روند اجرای برنامهها و اقدامات دستگاههای اجرایی همکار در برگزاری ایرانجان طی تماس تلفنی با برخی مدیران، میزان همکاری آنان را مورد ارزیابی قرار داد.
وی در این جلسه تأکید کرد: دستگاههایی که بیشترین سطح تعامل و همراهی را با رسانه ملی در اجرای این رویداد داشتهاند، در روزهای آینده نشستهای تخصصی بیشتری با صدا و سیما برگزار خواهند کرد تا هماهنگیهای نهایی برای برگزاری باشکوه این رویداد انجام شود.
استاندار خراسان جنوبی در ادامه با بیان اینکه رویداد ملی ایرانجان خراسان جنوبی فرصتی بزرگ برای نمایش توانمندیها و ظرفیتهای واقعی استان است، گفت: این رویداد میتواند خراسان جنوبی را از استانی معبر به استانی مقصد تبدیل کند و نگاه تازهای از شرق ایران را در سطح ملی و بینالمللی به نمایش بگذارد.
وی افزود: ایرانجان بستری ارزشمند برای نشان دادن چهره واقعی خراسان جنوبی در حوزههای گردشگری، معدن، انرژی و اقتصاد است؛ استانی که اگرچه سالها در حاشیه دیده شده، اما امروز با همت مردم و همراهی رسانه ملی، در آستانه جهشی بزرگ در مسیر توسعه قرار دارد.
هاشمی با اشاره به ظرفیتهای گسترده گردشگری استان تصریح کرد: خراسان جنوبی با بیش از ۲۶۰۰ اثر تاریخی و طبیعی، ۱۰۵۰ اثر ثبتشده ملی و ۱۰ اثر جهانی، بهشت گردشگری کشور است و در نوروز پیشرو، مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود.
وی همچنین از رشد چشمگیر اقتصاد معدنی و صنایعدستی استان خبر داد و گفت: خراسان جنوبی در حوزه گوهرسنگها و انگشترهای بومی به یکی از قطبهای صادراتی کشور بدل شده است؛ بهگونهای که تنها میزان فروش طلا در استان به ۶ همت رسیده است.
استاندار پرورش ۳۲ هزار شتر و توسعه دام سنگین را از دیگر مزیتهای اقتصادی استان عنوان کرد و افزود: صدور مجوز احداث ۳۰۰ نیروگاه خورشیدی نیز زمینهساز جذب سرمایهگذاری جدید و ایجاد فرصتهای شغلی گسترده در منطقه خواهد بود.
وی با اشاره به عملکرد مرز ماهیرود در نیمه نخست سال جاری گفت: در این مدت بیش از ۳ میلیون و ۳۲ هزار تُن کالا از مرزهای استان صادر شده که ۱ میلیون تُن آن از ماهیرود انجام شده است. امروز ۸۰ درصد صادرات استان از این مرز صورت میگیرد و زمان توقف کامیونها به کمتر از ۲۴ ساعت کاهش یافته است.
هاشمی در بخش دیگری از سخنانش از پیگیری ویژه مطالبات زیرساختی استان از جمله راهآهن، رفع کمآبی، انتقال آب، توسعه پروازها و ارتقای فعالیتهای مرزی خبر داد و تأکید کرد: این برنامهها همراستا با اهداف رویداد ملی «ایرانجان» و با محوریت معرفی فرصتهای سرمایهگذاری استان دنبال میشود.
استاندار خراسان جنوبی در پایان، با قدردانی از تلاشهای صدا و سیمای خراسان جنوبی در آمادهسازی و اجرای این رویداد ملی گفت: رسانه ملی با همه توان، ظرفیتها و نیروهای خود پای کار آمده و نقشی تعیینکننده در بازتاب چهره واقعی خراسان جنوبی در سطح ملی ایفا میکند.