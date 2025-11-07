بوشهر می‌تواند پایلوت طرح ملی حکمرانی داده و آموزش مدیران هوشمند باشد

استاندار بوشهر گفت: این استان با پشتوانه علمی، صنعتی و فناورانه خود، آمادگی دارد تا نخستین پایلوت ملی حکمرانی داده، آموزش مدیران هوشمند و ارزیابی بلوغ دولت دیجیتال باشد.