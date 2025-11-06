به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کوروش خلیلی به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: از ۱۵ مهر تاکنون، ۲۲۵ تن انواع ماهیان استخوانی از دریای خزر صیده شده است که ۷۶ درصد معادل ۱۷۱ هزار تن را ماهیان کفال، ۲۳ درصد را ماهیان سفید و یک درصد بقیه را دیگر گونه‌ها شامل سوف و سیم تشکیل می‌دهند.

وی افزود: ۵۰ درصد این میزان صید در نوار ساحلی شهرستان‌های آستانه اشرفیه و رودسر از دریای خزر صید شده است و شهرستان بندرانزلی هم در رتبه بعدی قرار دارد.

وی از افزایش ۱۰۳ درصدی دریاروی و تلاش صیادان گیلانی از آغاز فصل صید سال ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی خبر داد و افزود: ۴ هزار صیاد عضو ۴۷ شرکت تعاونی پره گیلان از نوار ساحلی آستارا تا چابکسر، برای صید ماهیان استخوانی و کسب روزی حلال تلاش می‌کنند.