به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد در نشست ستاد تنظیم بازار این شهرستان با اشاره به توزیع بیش از ۱۰۰ تن کالای اساسی پاییز امسال در مهاباد گفت: در مهر و آبان ماه جاری ۸۱ تن برنج با قیمت مصوب در بازار توزیع شده در خصوص مرغ هم اگر چه در شهریور ماه کمبود داشتیم و قیمت افزایش یافت، اما توانستیم با برنامه ریزی افزایش قیمت را کنترل کنیم و هم اکنون به طور متوسط هرکیلوگرم با ۱۳۳ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بایزید حسن پور افزود: همچنین هفت تن هم سهمیه گوشت قرمز برای مهاباد تخصیص داده شده است.

خسرو کردپور، معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری مهاباد هم گفت: طبق دستورالعملی که از وزارتخانه صادر شده است مقرر شده بازارچه عرضه کالای اساسی در شهرستان تشکیل شود.

حامد رمضانی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهاباد هم در این نشست، از تشکیل حدود ۷۶۰ پرونده تخلفاتی به ارزش ۳۴۶ میلیارد تومان طی امسال در این شهرستان خبرداد و گفت: از ابتدای امسال شش هزار و ۵۶۴ مورد بازرسی مشترک از سطح بازار صورت گرفته شده است که ۷۵۸ مورد منجر به تشکیل پرونده شده که ارزش آن ۳۶۴ میلیارد تومان است.

رحیم ایزدمهر، رئیس گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت شهرستان مهاباد هم گفت:

مرکز بهداشت مهاباد شش هزار مورد بازرسی و تشکیل ۲۴۸ پرونده برای متخلفان و تحویل آن به مراجع قضایی انجام داده است.

بازرسی مستمر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نظارت بر فروشندگان دوره گرد و آماده سازی غرفه برای ایجاد بازار تجمیعی در ترمینال جنوب شهر از دیگر تصمیمات این نشست بود.