خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در بازدید از مسیر دسترسی به بیمارستان رازی از تخصیص ۶۰ میلیارد تومانی برای تسریع در ساخت جاده دسترسی این بیمارستان خبر داد و اظهار داشت: این طرح که سال‌ها به دلیل مشکلات مالی متوقف مانده بود، با تأمین اعتبار جدید در اولویت طرح های عمرانی استان قرار گرفته است.

وی افزود: این جاده یکی از مسیر‌های مهم و پرکاربرد شهروندان ایلامی است که روزانه بیماران، همراهان آنان، دانشجویان و بسیاری از مردم استان از آن تردد می‌کنند و تکمیل آن از اولویت‌های اصلی عمرانی ایلام به شمار می‌رود.

استاندار ایلام اضافه کرد: تاکنون بخشی از اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح پرداخت شده و در بازدید امروز نیز تأکید شد دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت‌های برق و گاز همکاری لازم را برای رفع موانع موجود به عمل آورند.

کرمی یادآور شد: در همین راستا، مقرر شده است لوله گاز موجود در مسیر از ابتدای هفته آینده جابه‌جا شود تا پیمانکار بتواند با سرعت بیشتری عملیات اجرایی را ادامه دهد.