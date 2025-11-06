۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای جاده بیمارستان رازی
استاندار ایلام از تخصیص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای ازسرگیری عملیات ساخت جاده دسترسی بیمارستان رازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در بازدید از مسیر دسترسی به بیمارستان رازی از تخصیص ۶۰ میلیارد تومانی برای تسریع در ساخت جاده دسترسی این بیمارستان خبر داد و اظهار داشت: این طرح که سالها به دلیل مشکلات مالی متوقف مانده بود، با تأمین اعتبار جدید در اولویت طرح های عمرانی استان قرار گرفته است.
وی افزود: این جاده یکی از مسیرهای مهم و پرکاربرد شهروندان ایلامی است که روزانه بیماران، همراهان آنان، دانشجویان و بسیاری از مردم استان از آن تردد میکنند و تکمیل آن از اولویتهای اصلی عمرانی ایلام به شمار میرود.
استاندار ایلام اضافه کرد: تاکنون بخشی از اعتبارات پیشبینیشده برای اجرای این طرح پرداخت شده و در بازدید امروز نیز تأکید شد دستگاههای خدماترسان از جمله شرکتهای برق و گاز همکاری لازم را برای رفع موانع موجود به عمل آورند.
کرمی یادآور شد: در همین راستا، مقرر شده است لوله گاز موجود در مسیر از ابتدای هفته آینده جابهجا شود تا پیمانکار بتواند با سرعت بیشتری عملیات اجرایی را ادامه دهد.
در صورت تامین اعتبارات پیش بینی میشود این جاده تا ۶ ماه آینده به بهره برداری برسد.
گفتنی است فرایند اجرا و ساخت این جاده اردیبهشت سال ۱۴۰۳ آغاز شد و اکنون ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
این مسیر یکهزار و ۷۳۴ متر طول دارد.
بیمارستان رازی به عنوان پیشرفتهترین و مجهزترین مرکز درمانی استان در حاشیه شمال غربی ایلام در فاصله دو کیلومتری این شهر واقع است.
ساخت بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی رازی شهر ایلام سال ۸۸ آغاز شد و سال ۱۴۰۱ به بهرهبرداری رسید.
این بیمارستان در ۶۵ هزار مترمربع و گسترده ۳۴ هزار متر مربع در ۱۰ طبقه ساخته شده است.