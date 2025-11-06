پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن فارس گفت: همایش ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی در معادن با هدف ارتقای ایمنی در معادن و صنایع معدنی در شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، شرافت گفت : در حال حاضر ۸۰۰ معدن ثبت شده در استان فارس فعال است که سالانه حدود ۵۵ میلیون تن انواع مواد معدنی مختلف از این معادن استخراج میشو
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن فارس با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار نیروی کار در معادن استان در حال فعالیت هستند گفت: هدف از برگزاری این همایش، تبادل تجربیات بین دستگاههای مختلف در زمینه ارتقای ایمنی در معادن و صنایع معدنی است.
بیاری مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس هم با اشاره به اینکه ۸۰ هزار کارگاه با کد تامین اجتماعی و نزدیک به ۲۰۰ هزار کارگاه خارج از کد تامین اجتماعی در استان فارس فعال است، گفت : ۴۰ نفر از بازرسان این اداره کار رسیدگی به تمامی کارگاهها و ارزیابی ایمنی نیروهای کار معادن را برعهده دارند.
مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس گفت : به دلیل اینکه تعداد بازرسان این اداره نسبت به تعداد کارگاهها کمتر است مقرر شد با انعقاد تفاهم نامههایی بین دستگاههای مرتبط با معادن و نیروهای کار در معادن فارس منعقد شود تا با همکاریهای مشترک از وقوع حوادث در معادن بیش از پیش کاسته شود.